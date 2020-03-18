В Бурятии спасли застрявших в перевёрнутом автомобиле пенсионеров

ДТП произошло сегодня утром





Сегодня утром на пульт пожарной части №47 села Хоринск Хоринского района поступило сообщение от дежурного районной больницы, что на трассе Кижинга – Санномыск произошло ДТП. В перевёрнутом автомобиле оказались заблокированы два пожилых человека, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО И ЧС.















Прибывшие спасатели при помощи специально инструмента разрезали корпус автомобиля, вместе с работниками скорой помощи они извлекли из разбитой машины 64-летнюю женщину, а спустя несколько минут 69-летнего мужчин. После чего спасённые люди были доставлены в районную больницу.- В районах Бурятии пожарные подразделения регулярно выезжают не только на тушение пожаров, но и на спасательные операции. Специально для этого пожарные автомобили оснащены комплектом гидравлического аварийно-спасательного инструмента, - рассказывает начальник пожарной части №47 11-го Хоринского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии Баир Цыденов.