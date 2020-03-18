В Улан-Удэ среди гаражей нашли учебную гранату

На место выезжали сотрудники ОМОН
Накануне вечером в Октябрьском районе Улан-Удэ в гаражном кооперативе был обнаружен подозрительный предмет, схожий с гранатой.
На место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии Бурятии.
По результатам осмотра было установлено, что это учебная ручная граната дистанционного действия (РГД-5). Находка не содержит взрывчатых веществ и не представляет опасности для жизни и здоровья граждан.
Макет гранаты с места обнаружения изъят и передан сотрудникам полиции для утилизации, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
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