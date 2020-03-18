Житель Бурятии, убивший женщину, получил 12 лет колонии

Он убил пенсионерку в день освобождения из мест лишения свободы



В Улан-Удэ осуждён житель Прибайкальского района, совершивший убийство в день освобождения из мест лишения свободы.



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Прибайкальского района. Он признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).



40-летний житель села Турунтаево отбывал наказание, назначенное Прибайкальским районным судом, за разбой и умышленное убийство. В декабре 2019 года, в день освобождения из мест лишения свободы, находясь в Улан-Удэ, убил ранее незнакомую ему женщину, которая застала его у себя дома за употреблением спиртных напитков и возмутилась данному обстоятельству.



В дом к потерпевшей осуждённого привёл её сын. После происшествия мужчина уехал в Прибайкальский район, где был задержан сотрудниками полиции.



- Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили «Байкал-Daily» в прокуратуре Железнодорожного района Улан-Удэ.

