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Житель Бурятии, убивший женщину, получил 12 лет колонии

Житель Бурятии, убивший женщину, получил 12 лет колонии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он убил пенсионерку в день освобождения из мест лишения свободы

В Улан-Удэ осуждён житель Прибайкальского района, совершивший убийство в день освобождения из мест лишения свободы.

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Прибайкальского района. Он признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

40-летний житель села Турунтаево отбывал наказание, назначенное Прибайкальским районным судом, за разбой и умышленное убийство. В декабре 2019 года, в день освобождения из мест лишения свободы, находясь в Улан-Удэ, убил ранее незнакомую ему женщину, которая застала его у себя дома за употреблением спиртных напитков и возмутилась данному обстоятельству.

В дом к потерпевшей осуждённого привёл её сын. После происшествия мужчина уехал в Прибайкальский район, где был задержан сотрудниками полиции.

- Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили «Байкал-Daily» в прокуратуре Железнодорожного района Улан-Удэ. 
убийство
 
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