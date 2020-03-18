Пожар тушили 17 человек
Сегодня около 12 часов ночи на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о пожаре деревянного одноэтажного дома в Железнодорожном районе города Улан-Удэ по улице Гайдара.
В 0:52 пожар был полностью потушен. В ликвидации возгорания было задействовано 4 единицы техники, 17 человек личного состава. Информация уточняется.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщают оперативные службы города.
В Улан-Удэ ночью горел дом
Происшествия, Фото:
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