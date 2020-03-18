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В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай

В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Из-за этого было закрыто движение трамваев

Накануне, 17 марта, в 18:33 с рельсов сошёл вагон, следовавший по маршруту №2. Инцидент произошёл на подъёме по улице Юного Коммунара в Улан-Удэ.

В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов №1, 2 в обе стороны. В 19:13 движение восстановлено. Время простоя составило 40 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в 20 «а» квартале в трамвай въехал «Урал». Из-за ДТП трамваи простаивали 37 минут.
сход с рельсов
 
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