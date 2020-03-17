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В Иркутске поймали серийного грабителя

В Иркутске поймали серийного грабителя
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Оперативник увидел, как мужчина выбегает из подъезда с женской сумкой 

Сотрудник уголовного розыска отдела полиции Иркутска по горячим следам задержал подозреваемого в ряде грабежей. 

Накануне, направляясь на работу, молодой оперативник увидел выбегающего из подъезда дома мужчину с женской сумкой. Распознав в нём приметы разыскиваемого за серию грабежей мужчину, полицейский начал преследование. Догнав его, сыщик задержал и удерживал мужчину до приезда следственно-оперативной группы.

В органах внутренних дел Илья Сизенцев служит 2 года, не так давно он получил первое офицерское звание.

Задержанным оказался 38-летний житель областного центра, ранее судимый за преступления имущественного характера. Подозреваемый специально выбирал жертв, которые не смогут дать отпор, и под предлогом оказания помощи совершал грабежи. 

- Заходил за женщинами в подъезд, но не бил их. Деньги тратил на личные нужды, - рассказал задержанный. 

В настоящее время имеются основания полагать, что подозреваемый совершил как минимум четыре имущественных преступления, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ «Грабёж». 

В настоящий момент устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений в Иркутске.

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