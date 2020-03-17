В Иркутске поймали серийного грабителя



Сотрудник уголовного розыска отдела полиции Иркутска по горячим следам задержал подозреваемого в ряде грабежей.



Накануне, направляясь на работу, молодой оперативник увидел выбегающего из подъезда дома мужчину с женской сумкой. Распознав в нём приметы разыскиваемого за серию грабежей мужчину, полицейский начал преследование. Догнав его, сыщик задержал и удерживал мужчину до приезда следственно-оперативной группы.



В органах внутренних дел Илья Сизенцев служит 2 года, не так давно он получил первое офицерское звание.



Задержанным оказался 38-летний житель областного центра, ранее судимый за преступления имущественного характера. Подозреваемый специально выбирал жертв, которые не смогут дать отпор, и под предлогом оказания помощи совершал грабежи.



- Заходил за женщинами в подъезд, но не бил их. Деньги тратил на личные нужды, - рассказал задержанный.



В настоящее время имеются основания полагать, что подозреваемый совершил как минимум четыре имущественных преступления, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ «Грабёж».



В настоящий момент устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений в Иркутске.



