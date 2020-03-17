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В Бурятии горели тепляк и надворные постройки

В Бурятии горели тепляк и надворные постройки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожары произошли из-за короткого замыкания и попадания искр на потолок

В Бурятии 16 марта произошло 4 пожара - все зарегистрированы в районах республики.

Так, в селе Сосново-Озерское Еравнинского района произошёл пожар в тепляке. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри. В результате пожара тепляк поврежден изнутри на площади 20 кв.м.

Причина пожара устанавливается. Вероятно, ею могло послужить нарушение целостности трубы дымохода, из-за чего произошло попадание искр на деревянные потолочные конструкции.

В городе Кяхта Кяхтинского района объектом пожара стали надворные постройки. На момент прибытия первого пожарного расчета горели гараж изнутри и теплица.

В результате пожара повреждены гараж изнутри на площади 24 кв.м. и теплица на площади 2 кв.м. Причиной пожара послужило короткое замыкание неисправной электропроводки, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
пожар
 
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