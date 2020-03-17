Она без спроса взяла чужой телефон и перевела деньги на свою карту
В Карымском районе в полицию обратился 71-летний местный житель и сообщил о краже. Установлено, что внучка пожилого человека около месяца тому назад брала без спроса его телефон и с помощью подключенной услуги «Мобильный банк» перевела восемь тысяч рублей на свою карту.
Всё это время пенсионер не подозревал о краже.
Стражи порядка доставили в отдел полиции ранее неоднократно судимую 29-летнюю местную жительницу и получили признательные показания в краже. В отношении неё возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалка украла 8 тысяч у своего дедушки
Происшествия, Фото:
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