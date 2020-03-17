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Забайкалка украла 8 тысяч у своего дедушки

Забайкалка украла 8 тысяч у своего дедушки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она без спроса взяла чужой телефон и перевела деньги на свою карту

В Карымском районе в полицию обратился 71-летний местный житель и сообщил о краже. Установлено, что внучка пожилого человека около месяца тому назад брала без спроса его телефон и с помощью подключенной услуги «Мобильный банк» перевела восемь тысяч рублей на свою карту.

Всё это время пенсионер не подозревал о краже.

Стражи порядка доставили в отдел полиции ранее неоднократно судимую 29-летнюю местную жительницу и получили признательные показания в краже. В отношении неё возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 
кража
 
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