В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,1

Подземные толчки в населённых пунктах не ощущались



Накануне, 16 марта в Баунтовском районе Бурятии зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,1. Эпицентр находился в 45 км восточнее от населённого пункта Улюнхан Курумканского района.



По сообщению ЕДДС Курумканского и Баунтовского районов, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Бурятии.



В ведомстве напоминают, землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.



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