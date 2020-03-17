Подземные толчки в населённых пунктах не ощущались
Накануне, 16 марта в Баунтовском районе Бурятии зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,1. Эпицентр находился в 45 км восточнее от населённого пункта Улюнхан Курумканского района.
По сообщению ЕДДС Курумканского и Баунтовского районов, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Бурятии.
В ведомстве напоминают, землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.
Во избежание паники, допустимо пользоваться только официальными сообщениями властей по открытым источникам информации.
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,1
Происшествия, Фото:
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