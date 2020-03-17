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В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,1

В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,1
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подземные толчки в населённых пунктах не ощущались

Накануне, 16 марта в Баунтовском районе Бурятии зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,1. Эпицентр находился в 45 км восточнее от населённого пункта Улюнхан Курумканского района.

По сообщению ЕДДС Курумканского и Баунтовского районов, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Бурятии.

В ведомстве напоминают, землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.

Во избежание паники, допустимо пользоваться только официальными сообщениями властей по открытым источникам информации.
землетрясение
 
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