В Улан-Удэ столкнулись «Subaru» и «Mitsubishi»





Сегодня около 15:30 на улице Лимонова девушка-водитель врезалась в автомобиль «Mitsubishi», за рулём которого находился пенсионер. Автоледи управляла машиной «Subaru Forester».Известно, что в салоне «Subaru Forester» находился маленький ребёнок. К счастью, обошлось без жертв.Как утверждают свидетели, у девушки не было страхового полиса.