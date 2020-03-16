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В Улан-Удэ столкнулись «Subaru» и «Mitsubishi»

В Улан-Удэ столкнулись «Subaru» и «Mitsubishi»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В салоне «Subaru Forester» находился ребёнок

Сегодня около 15:30 на улице Лимонова девушка-водитель врезалась в автомобиль «Mitsubishi», за рулём которого находился пенсионер. Автоледи управляла машиной «Subaru Forester».

Известно, что в салоне «Subaru Forester» находился маленький ребёнок. К счастью, обошлось без жертв.

Как утверждают свидетели, у девушки не было страхового полиса.  

ДТП
 
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