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В Бурятии горели стайки и нежилая квартира

В Бурятии горели стайки и нежилая квартира
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожары произошли в Селенгинском и Муйском районах

В минувшие выходные в селе Ташир Селенгинского района загорелись надворные постройки. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны две стайки были объяты огнём полностью.

В результате пожара огнём уничтожены надворные постройки на общей площади 55 кв.м. Причина пожара устанавливается. Вероятно, ею мог послужить поджог.  

Предположительно по этой же причине в поселке Северомуйск Муйского района произошёл пожар в нежилом муниципальном четырёхквартирном доме. На момент прибытия пожарных горела квартира на первом этаже.

В результате пожара изнутри повреждена нежилая квартира на первом этаже на площади 30 кв.м, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС. 
пожары
 
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