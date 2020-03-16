В Бурятии горели стайки и нежилая квартира

Пожары произошли в Селенгинском и Муйском районах



В минувшие выходные в селе Ташир Селенгинского района загорелись надворные постройки. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны две стайки были объяты огнём полностью.



В результате пожара огнём уничтожены надворные постройки на общей площади 55 кв.м. Причина пожара устанавливается. Вероятно, ею мог послужить поджог.



Предположительно по этой же причине в поселке Северомуйск Муйского района произошёл пожар в нежилом муниципальном четырёхквартирном доме. На момент прибытия пожарных горела квартира на первом этаже.



В результате пожара изнутри повреждена нежилая квартира на первом этаже на площади 30 кв.м, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

