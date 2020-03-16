В Бурятии пятеро детей с родителями выбрались из горящего дома через окно

Причиной пожара, вероятно, послужило короткое замыкание в распределительной коробке на веранде, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.





















В Бурятии за минувшие выходные 14 и 15 марта произошло 19 пожаров, 9 из которых зарегистрированы в районах республики.Так, в улусе Булум Хоринского района произошёл пожар в жилом доме. Первой на помощь прибыла добровольная пожарная команда МО СП «Краснопартизанское» из села Ониноборск. На момент прибытия пожарных горела веранда и крыша дома.Семеро жильцов – из них пятеро детей, находившиеся на момент пожара дома, самостоятельно эвакуировались через окно.В результате пожара дом поврежден изнутри, произошло частичное обрушение кровли, уничтожена веранда дома на площади 8 кв. м. Жильцы размещены у родственников.