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В Иркутской области при пожаре погибла семья из 7 человек

В Иркутской области при пожаре погибла семья из 7 человек
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Четверо детей скончались в больнице

В Боханском районе Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

По версии следствия, утром 16 марта в частном доме, расположенном в поселке Усть-Уда, произошло возгорание. В результате пожара на месте погибли трое взрослых, две женщины и мужчина. Четверо детей в возрасте 1 года, двух, шести и восьми лет экстренно были доставлены в больницу с отравлением угарным газом, однако через несколько часов они скончались.

Предварительная причина пожара – неисправность электропроводки. Назначено проведение пожаро-технической экспертизы.

- На месте происшествия работает группа из наиболее опытных следователей-криминалистов аппарата Следственного управления, допрашиваются свидетели трагедии. Установлено, что семья не благополучная, состояла на учёте. Следствием будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжатся, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

пожар Иркутская область
 
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