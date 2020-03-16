В Иркутской области при пожаре погибла семья из 7 человек

- На месте происшествия работает группа из наиболее опытных следователей-криминалистов аппарата Следственного управления, допрашиваются свидетели трагедии. Установлено, что семья не благополучная, состояла на учёте. Следствием будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжатся, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.





В Боханском районе Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».По версии следствия, утром 16 марта в частном доме, расположенном в поселке Усть-Уда, произошло возгорание. В результате пожара на месте погибли трое взрослых, две женщины и мужчина. Четверо детей в возрасте 1 года, двух, шести и восьми лет экстренно были доставлены в больницу с отравлением угарным газом, однако через несколько часов они скончались.Предварительная причина пожара – неисправность электропроводки. Назначено проведение пожаро-технической экспертизы.