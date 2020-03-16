Его задержали спустя два месяца
В Улан-Удэ сотрудники угрозыска задержали 30-летнего горожанина, подозреваемого в краже мобильного телефона, совершённой в конце января. В полицию с заявлением о краже обратилась 19-летняя девушка, которая сообщила, что, возвращаясь ночью из бара, забыла мобильный телефон в салоне такси. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.
Следователь установил, что смартфон украл пассажир, который ехал в такси после девушки. Спустя два месяца мужчина решил воспользоваться украденным телефоном и был задержан оперативниками. Мужчина ранее неоднократно судим, не работает.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл телефон в такси
Происшествия, Фото:
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