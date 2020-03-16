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В Бурятии с начала года погибли на пожарах 36 человек

В Бурятии с начала года погибли на пожарах 36 человек
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Количество погибших при пожарах увеличилось в два раза 

В Бурятии с 9 по 15 марта было зарегистрировано 53 пожара, погибли пять человек. За аналогичный период прошлого года в республике произошло 82 пожара. Всего с начала года было 545 пожаров – 36 человек погибли, 16 получили травмы.

- В связи с тяжёлой пожароопасной обстановкой и ранним наступлением весеннего пожароопасного периода противопожарная служба Бурятии активизировала профилактическую работу – так, за неделю проведён подворовой обход в 2072 жилых домах, обследовано 60 мест проживания неблагополучных семей, 138 мест проживания социально незащищённых слоев населения, обучены мерам пожарной безопасности более 3,6 тысяч человек, - рассказал замдиректора Противопожарной службы Бурятии Юрий Семикаленных.

По основным показателям в Бурятии отмечается рост количества погибших при пожарах – число увеличилось в два раза.

- Согласно анализу причин пожаров, при которых погибли люди, следует, что в основном люди погибают из-за неосторожного обращения с огнём – зарегистрирован 31 случай. При пожарах из-за нарушения правил эксплуатации устройств электрооборудования погибли 12 человек, из-за неправильной эксплуатации печи произошло 7 подобных пожаров, в одном случае человек погиб из-за умышленного поджога, - рассказал начальник отдела дознания и административной практики ГУ МЧС РФ по Бурятии Евгений Попов.

Из 36 погибших - 32 человека проживали в жилом секторе. Чаще всего люди либо спали, либо находились в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 марта, в СНТ «Пищевик» в Улан-Удэ произошёл пожар в доме. В ходе тушения в зале был обнаружен сильно обгоревший труп, личность которого устанавливается. 

Ранее 11 марта в Улан-Удэ на улице Хрустальная на пожаре в двухквартирном доме погибли четыре человека. Следователи начали доследственную проверку. 
пожары
 
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