Личность погибшего устанавливается
Накануне, 15 марта, в СНТ «Пищевик» в Улан-Удэ произошёл пожар в доме, к которому пристроен гараж.
На момент прибытия пожарных дом горел изнутри полностью, с переходом на гараж. В результате пожара дом выгорел изнутри полностью на площади 24 квадратных метра, произошло частичное обрушение кровли, повреждена крыша гаража на площади 15 квадратных метров.
В ходе тушения в зале был обнаружен сильно обгоревший труп, личность которого устанавливается.
Сообщение о пожаре поступило в 21:29, возгорание полностью было потушено в 22:15, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ на пожаре обнаружили сильно обгоревший труп
Происшествия, Фото:
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