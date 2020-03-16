В Улан-Удэ на пожаре обнаружили сильно обгоревший труп

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Личность погибшего устанавливается



Накануне, 15 марта, в СНТ «Пищевик» в Улан-Удэ произошёл пожар в доме, к которому пристроен гараж.



На момент прибытия пожарных дом горел изнутри полностью, с переходом на гараж. В результате пожара дом выгорел изнутри полностью на площади 24 квадратных метра, произошло частичное обрушение кровли, повреждена крыша гаража на площади 15 квадратных метров.



В ходе тушения в зале был обнаружен сильно обгоревший труп, личность которого устанавливается.



Сообщение о пожаре поступило в 21:29, возгорание полностью было потушено в 22:15, сообщается в оперативной сводке по городу.

