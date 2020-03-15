В Улан-Удэ столкнулись «Toyota» и «Honda»

Авария произошла перед пешеходным переходом
Сегодня около 10 часов утра произошло ДТП по улице Кабанская в Улан-Удэ. Машина «Toyota Corona Premio» столкнулась с автомобилем «Honda CR-V», которым управлял пенсионер. Авария произошла перед пешеходным переходом.
Пострадавших в результате ДТП нет.
Авария произошла перед пешеходным переходом
Из-за аварии образовалась большая пробка
Мужчина был пьян
Одно ДТП произошло по улице Бограда, другое - по улице Горхонская
Подозреваемый нигде не работает
Женщина ранее судима
Ущерб составил около 30 тысяч рублей
Ещё двое госпитализированы в больницу
Граната оказалась боевой
Несчастный случай произошёл сегодня утром
17-летний парень украл одежду в спортивном магазине
Подозреваемый украл кредитную карту знакомого во время совместного застолья
Возле остановки «Геологическая» столкнулись «Тойота» и «Митсубиши»
Росгвардейцы обнаружили под машиной пакетики с кристаллическим порошком
Авария случилась недалеко от Усть-Баргузина