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15 Марта

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В Улан-Удэ столкнулись «Toyota» и «Honda»

В Улан-Удэ столкнулись «Toyota» и «Honda»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла перед пешеходным переходом 

Сегодня около 10 часов утра произошло ДТП по улице Кабанская в Улан-Удэ. Машина «Toyota Corona Premio» столкнулась с автомобилем «Honda CR-V», которым управлял пенсионер. Авария произошла перед пешеходным переходом.

Пострадавших в результате ДТП нет. 


ДТП
 
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