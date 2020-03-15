В Улан-Удэ мужчина пытался выломать двери здания Народного Хурала

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина был пьян



В ночь с 14 на 15 марта мужчина пытался выломать двери здания Народного Хурала в Улан-Удэ. Информацию подтвердили в МВД по Бурятии.



- Ночью в Управление МВД России по Улан-Удэ сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии доставлен мужчина, который повредил двери Народного Хурала. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.



По сведениям очевидцев, мужчина был пьян. Также свидетели добавляют, что выломать двери республиканского парламента он пытался с помощью топора.

