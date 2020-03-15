В Улан-Удэ насмерть сбили двух пешеходов

Происшествия, Фото: из архива

Одно ДТП произошло по улице Бограда, другое - по улице Горхонская



Вчера на территории Улан-Удэ произошло две аварии со смертельным исходом. В обоих случаях ДТП связаны с наездом на пешехода, сообщает УГИБДД по Бурятии.



По предварительным данным, около 18 часов 34-летняя водитель автомашины «Мазда Фамилия» на улице Бограда на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 62-летнюю женщину. Пешеход скончалась на месте аварии.



Через два часа на улице Горхонская также на нерегулируемом пешеходном переходе 65-летний водитель машины «Тойота Карина» сбил 56-летнего мужчину. Пешеход погиб на месте происшествия.



Сотрудники ГИБДД призывают пешеходов и водителей быть внимательными на проезжей части.

