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В Улан-Удэ насмерть сбили двух пешеходов

В Улан-Удэ насмерть сбили двух пешеходов
Происшествия,  Фото:из архива
Одно ДТП произошло по улице Бограда, другое - по улице Горхонская

Вчера на территории Улан-Удэ произошло две аварии со смертельным исходом. В обоих случаях ДТП связаны с наездом на пешехода, сообщает УГИБДД по Бурятии.

По предварительным данным, около 18 часов 34-летняя водитель автомашины «Мазда Фамилия» на улице Бограда на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 62-летнюю женщину. Пешеход скончалась на месте аварии.

Через два часа на улице Горхонская также на нерегулируемом пешеходном переходе 65-летний водитель машины «Тойота Карина» сбил 56-летнего мужчину. Пешеход погиб на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД призывают пешеходов и водителей быть внимательными на проезжей части.  
ДТП
 
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