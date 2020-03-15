Житель Бурятии украл 3 углошлифовальные машинки

Подозреваемый нигде не работает



В полицию Иволгинского района поступило заявление от жительницы села Мухино о том, что неизвестный проник в вагончик, расположенный в ограде её дома, и украл три углошлифовальные машинки. Ущерб составил семь тысяч рублей.



Задержан 27-летний неработающий житель села Гурульба.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

