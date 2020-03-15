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Житель Бурятии украл 3 углошлифовальные машинки

Житель Бурятии украл 3 углошлифовальные машинки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подозреваемый нигде не работает

В полицию Иволгинского района поступило заявление от жительницы села Мухино о том, что неизвестный проник в вагончик, расположенный в ограде её дома, и украл три углошлифовальные машинки. Ущерб составил семь тысяч рублей.

Задержан 27-летний неработающий житель села Гурульба.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
кража
 
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