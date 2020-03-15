Безработная жительница Бурятии украла из магазина куртку

Женщина ранее судима



12 марта в полицию в Улан-Удэ обратилась руководитель одного из магазинов с заявлением о краже. Неизвестная украла куртку из торговой точки. Ущерб составил более 3300 рублей.



Задержана 33-летняя неработающая, ранее судимая за имущественное преступление жительница Тарбагатайского района. Украденное имущество обнаружено и изъято у подозреваемой.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».



В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

