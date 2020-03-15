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Улан-удэнец украл бензин и инструменты

Улан-удэнец украл бензин и инструменты
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил около 30 тысяч рублей

В полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратился 55-летний местный житель, который сообщил полицейским о краже из гаража. Неизвестный, взломав замок, проник в его гараж на улице Крылова и украл сварочный аппарат, две углошлифовальные машинки, 70 литров бензина и инструменты. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Задержан 30-летний неработающий ранее судимый улан-удэнец.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
кража
 
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