Улан-удэнец украл бензин и инструменты

Ущерб составил около 30 тысяч рублей
В полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратился 55-летний местный житель, который сообщил полицейским о краже из гаража. Неизвестный, взломав замок, проник в его гараж на улице Крылова и украл сварочный аппарат, две углошлифовальные машинки, 70 литров бензина и инструменты. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей.
Задержан 30-летний неработающий ранее судимый улан-удэнец.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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