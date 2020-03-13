Забайкалец оставил гранату в подъезде своей бывшей жены



Вечером 11 марта в полицию поступило сообщение от жительницы города Краснокамеск. Она рассказала, что бывший супруг её дочери оставил в электрощитке на лестничной клетке многоквартирного дома гранату.



Боеприпас был изъят сапёрами. Специалисты установили, что это боевая граната, она уничтожена.



Ранее судимый гражданин был доставлен в отдел полиции. Сотрудниками полиции в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».



Также решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение оружия и боеприпасов.



Полицейские намерены ходатайствовать перед судом об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



