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Забайкалец оставил гранату в подъезде своей бывшей жены

Забайкалец оставил гранату в подъезде своей бывшей жены
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Граната оказалась боевой 

Вечером 11 марта в полицию поступило сообщение от жительницы города Краснокамеск. Она рассказала, что бывший супруг её дочери оставил в электрощитке на лестничной клетке многоквартирного дома гранату.

Боеприпас был изъят сапёрами. Специалисты установили, что это боевая граната, она уничтожена.

Ранее судимый гражданин был доставлен в отдел полиции. Сотрудниками полиции в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Также решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение оружия и боеприпасов.

Полицейские намерены ходатайствовать перед судом об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 

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