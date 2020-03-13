В Улан-Удэ мужчина погиб, выпав с пятого этажа



Сегодня в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ поступило сообщение о несчастном случае - падении мужчины из окна дома на пятом этаже. Все произошло по улице Яковлева.



Мужчина умер до приезда «скорой помощи».



- Все материалы будут направлены в СУ СК России по Бурятии, - рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД России по республике.







Как позже стало известно, мужчине было 55 лет.