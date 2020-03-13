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В Улан-Удэ мужчина погиб, выпав с пятого этажа

В Улан-Удэ мужчина погиб, выпав с пятого этажа
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Несчастный случай произошёл сегодня утром

Сегодня в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ поступило сообщение о несчастном случае - падении мужчины из окна дома на пятом этаже. Все произошло по улице Яковлева.

Мужчина умер до приезда «скорой помощи».  

- Все материалы будут направлены в СУ СК России по Бурятии, - рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД России по республике. 

Как позже стало известно, мужчине было 55 лет.  
падение
 
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