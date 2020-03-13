В Улан-Удэ мужчина погиб, выпав с пятого этажа

Несчастный случай произошёл сегодня утром
Сегодня в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ поступило сообщение о несчастном случае - падении мужчины из окна дома на пятом этаже. Все произошло по улице Яковлева.
Мужчина умер до приезда «скорой помощи».
- Все материалы будут направлены в СУ СК России по Бурятии, - рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД России по республике.
Как позже стало известно, мужчине было 55 лет.
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Несчастный случай произошёл сегодня утром
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