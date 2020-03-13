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Забайкалец расплачивался за покупки украденной картой

Забайкалец расплачивался за покупки украденной картой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подозреваемый украл кредитную карту знакомого во время совместного застолья

В минувший четверг в ОМВД России по Шилкинскому району в Забайкалье поступило заявление от 37-летнего местного жителя о краже его кредитной банковской карты, с которой впоследствии было украдено около 26 тысяч рублей. Кражу карты и списание средств потерпевший заметил не сразу.

Позже был установлен подозреваемый. Им оказался 38-летний ранее судимый знакомый потерпевшего. Установлено, что он украл банковскую карту приятеля во время совместного застолья. Воспользовавшись установленной системой бесконтактной оплаты, злоумышленник на протяжении нескольких дней расплачивался картой за покупки в магазинах.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием платёжных карт», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.  
кража
 
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