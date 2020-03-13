В Улан-Удэ ДТП затруднило движение

Возле остановки «Геологическая» столкнулись «Тойота» и «Митсубиши»
Сегодня около 10 часов утра на улице Бабушкина в Улан-Удэ произошло ДТП.
По словам очевидца, водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» при перестроении совершил столкновение с автомобилем «Митсубиши».
В ДТП никто не пострадал. Автомобили получили серьёзные механические повреждения. Из-за аварии перекрыты обе полосы движения, движение на данном участке дороги было затруднено.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера на трассе в Баргузинском районе Бурятии в ДТП пострадали девочка и женщина.
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