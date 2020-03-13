13 домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды

Произошла коммунальная авария



Накануне, 12 марта, в 16:05 произошла утечка на сетях холодного водоснабжения в канале теплотрассы, расположенной в районе ул.Учебная,1. В этой связи закрыли холодное водоснабжение потребителям 13 домов частного сектора ул. Рукавишникова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, ул. Автотранспортная, 24, 26.



В 19:35 авария устранена, холодное водоснабжение потребителям восстановлено, заварена трещина на стальной трубе в канале теплотрассы. Время отключения составило 3 часа 30 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

