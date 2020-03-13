 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Марта

12 Марта

Популярное

13 домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды

13 домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Произошла коммунальная авария

Накануне, 12 марта, в 16:05 произошла утечка на сетях холодного водоснабжения в канале теплотрассы, расположенной в районе ул.Учебная,1. В этой связи закрыли холодное водоснабжение потребителям 13 домов частного сектора ул. Рукавишникова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, ул. Автотранспортная, 24, 26.

В 19:35 авария устранена, холодное водоснабжение потребителям восстановлено, заварена трещина на стальной трубе в канале теплотрассы. Время отключения составило 3 часа 30 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
отключение воды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

10 многоэтажек в Улан-Удэ час оставались без света
10 многоэтажек в Улан-Удэ час оставались без света
Происшествия, 13.03.2020
Ночью произошло аварийное отключение электроэнергии
Житель Бурятии после убийства возлюбленной сбежал в одних трусах
Житель Бурятии после убийства возлюбленной сбежал в одних трусах
Происшествия, 12.03.2020
Позже он пояснил, что сильно испугался содеянного  
В Улан-Удэ мужчина украл сумку у пенсионеров
В Улан-Удэ мужчина украл сумку у пенсионеров
Происшествия, 12.03.2020
Они не поставили автомобиль на сигнализацию
Иркутянка украла деньги в двух магазинах Улан-Удэ
Иркутянка украла деньги в двух магазинах Улан-Удэ
Происшествия, 12.03.2020
Она приехала в столицу Бурятии в гости к знакомой
Следователи разбираются в гибели 4 человек на пожаре в Улан-Удэ
Следователи разбираются в гибели 4 человек на пожаре в Улан-Удэ
Происшествия, 12.03.2020
Стали известны некоторые подробности трагического пожара
В опрокинувшемся на трассе в Бурятии автомобиле погибли 2 человека
В опрокинувшемся на трассе в Бурятии автомобиле погибли 2 человека
Происшествия, 12.03.2020
Водитель и пассажир «Урала» скончались на месте происшествия
На пожаре в Улан-Удэ погибли 4 человека
На пожаре в Улан-Удэ погибли 4 человека
Происшествия, 12.03.2020
Пожар случился вчера вечером
В Бурятии росгвардеец стрелял по напавшим на него мужчинам
В Бурятии росгвардеец стрелял по напавшим на него мужчинам
Происшествия, 11.03.2020
Пьяные мужчины напали и повалили сотрудника на землю, пытались отобрать у него автомат

В Бурятии продавец украла деньги и вермут из магазина
В Бурятии продавец украла деньги и вермут из магазина
Происшествия, 11.03.2020
После этого больше на рабочем месте женщина не появлялась
Читинец ограбил женщину на остановке
Читинец ограбил женщину на остановке
Происшествия, 11.03.2020
Оперативникам потребовалось 2 часа, чтобы задержать подозреваемого
В Иркутской области на пожаре погибли двое детей и их отец
В Иркутской области на пожаре погибли двое детей и их отец
Происшествия, 11.03.2020
Также на тушение пострадали трое пожарных
В нацпарке Бурятии вырубили лес на миллион рублей
В нацпарке Бурятии вырубили лес на миллион рублей
Происшествия, 11.03.2020
Нарушители скрылись с места происшествия

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^