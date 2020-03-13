10 многоэтажек в Улан-Удэ час оставались без света

Ночью произошло аварийное отключение электроэнергии



Сегодня в 12 часов ночи в Железнодорожном районе Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии.



Под отключение электроэнергии попали потребители 10 многоквартирных жилых домов ул.Чертенкова,6, 8, ул. Хоца-Намсараева, 30, ул. Пушкина,2, 4, ул. Добролюбова, 6а, 10, ул.Жуковского, 5, 7, ул.Рылеева, 37, и два объекта ул. Добролюбова, 6, пр.50-летия Октября, 25а.



Подключение потребителей проводилось поэтапно: В 00:44 – запитали дома по ул. Добролюбова,6, 6а, 10, ул.Хоца-Намсараева, 30. Время отключения составило 44 минуты. В 00:52 – запитали ул.Чертенкова, 6, 8, ул. Пушкина, 2, 4. В этом случае люди без света провели 52 минуты. В 01:07 – запитали ул. Жуковского, 5, 7, ул. Рылеева, 37, пр.50-летия Октября, 25а. Время отключения составило более часа, сообщается в оперативной сводке по городу.





