В Иркутской области на пожаре погибли двое взрослых и трое детей





Сегодня ночью на улице Советской села Казачинское Иркутской области поступило сообщение о пожаре. По повышенному номеру на место были направлены 2 единицы техники, 8 человек личного состава.Когда на место прибыли первые подразделения пожарных, дощатый дом мансардного типа был полностью в огне, площадь пожара составляла 144 квадратных метра. На месте находилась владелица дома, которая сообщила, что внутри горящего здания находятся пять человек.- Под обрушившимися строительными конструкциями огнеборцы нашли погибших: двое взрослых и трое детей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.Пожар был потушен в 1:15. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электросети - короткое замыкание электропроводки.- Принято решение о проведении декадника безопасности для повышения эффективности работы взаимодействующих органов. К профилактической работе будут привлечены старосты населённых пунктов, представители органов местного самоуправления, сотрудники полиции и собственные силы МЧС России в максимальном объёме. С начала года на территории Иркутской области произошло 1038 пожаров, на которых погибло 49 человек, в числе которых восемь детей. В ночное время гибели людей способствует состояние сна - принять необходимые меры к своевременной эвакуации и спасению жильцы не могут. Сегодняшний трагический случай в очередной раз это показал. Все это доказывает необходимость установки систем раннего обнаружения пожара – автономных пожарных извещателей в жилье, - отметил Виктор Пашков, заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору.