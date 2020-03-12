Иркутянка украла деньги в двух магазинах Улан-Удэ

Она приехала в столицу Бурятии в гости к знакомой



Жительница Иркутской области с подругой приехала в Улан-Удэ к знакомой. Возвращаясь обратно домой в Иркутск, по пути они заехали на базу «Буркоопсоюза», где в двух магазинах одежды женщина украла деньги – 15 500 рублей и 20000 рублей.



Осуждённая длительное время находилась в розыске. За это время в отношении неё было вынесено три обвинительных приговора в Иркутске и Ангарске.



Приговором суда от 23 января 2020 года она признана виновной в хищении чужого имущества, и с учётом ранее назначенных наказаний по приговорам судов Иркутска и Ангарска ей окончательно назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



В апелляционной жалобе осуждённая и её адвокат, не согласившись с назначенным наказанием, просили смягчить его, ссылаясь на обстоятельства, признанные судом смягчающими.



Суд апелляционной инстанции, проверив доводы жалоб, не усмотрел оснований для смягчения назначенного наказания, поскольку смягчающие наказание обстоятельства судом первой инстанции были учтены в полной мере. Наказание признано справедливым, назначенным соразмерно содеянному, сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.

