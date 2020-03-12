 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Марта

Теперь от 1,6%: АТБ снизил процентную ставку по дальневосточной ипотеке

11 Марта

Популярное

Иркутянка украла деньги в двух магазинах Улан-Удэ

Иркутянка украла деньги в двух магазинах Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она приехала в столицу Бурятии в гости к знакомой

Жительница Иркутской области с подругой приехала в Улан-Удэ к знакомой. Возвращаясь обратно домой в Иркутск, по пути они заехали на базу «Буркоопсоюза», где в двух магазинах одежды женщина украла деньги – 15 500 рублей и 20000 рублей.

Осуждённая длительное время находилась в розыске. За это время в отношении неё было вынесено три обвинительных приговора в Иркутске и Ангарске.

Приговором суда от 23 января 2020 года она признана виновной в хищении чужого имущества, и с учётом ранее назначенных наказаний по приговорам судов Иркутска и Ангарска ей окончательно назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В апелляционной жалобе осуждённая и её адвокат, не согласившись с назначенным наказанием, просили смягчить его, ссылаясь на обстоятельства, признанные судом смягчающими.

Суд апелляционной инстанции, проверив доводы жалоб, не усмотрел оснований для смягчения назначенного наказания, поскольку смягчающие наказание обстоятельства судом первой инстанции были учтены в полной мере. Наказание признано справедливым, назначенным соразмерно содеянному, сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.  
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ мужчина украл сумку у пенсионеров
В Улан-Удэ мужчина украл сумку у пенсионеров
Происшествия, 12.03.2020
Они не поставили автомобиль на сигнализацию
Иркутянка украла деньги в двух магазинах Улан-Удэ
Иркутянка украла деньги в двух магазинах Улан-Удэ
Происшествия, 12.03.2020
Она приехала в столицу Бурятии в гости к знакомой
Следователи разбираются в гибели 4 человек на пожаре в Улан-Удэ
Следователи разбираются в гибели 4 человек на пожаре в Улан-Удэ
Происшествия, 12.03.2020
Стали известны некоторые подробности трагического пожара
В опрокинувшемся на трассе в Бурятии автомобиле погибли 2 человека
В опрокинувшемся на трассе в Бурятии автомобиле погибли 2 человека
Происшествия, 12.03.2020
Водитель и пассажир «Урала» скончались на месте происшествия
На пожаре в Улан-Удэ погибли 4 человека
На пожаре в Улан-Удэ погибли 4 человека
Происшествия, 12.03.2020
Пожар случился вчера вечером
В Бурятии росгвардеец стрелял по напавшим на него мужчинам
В Бурятии росгвардеец стрелял по напавшим на него мужчинам
Происшествия, 11.03.2020
Пьяные мужчины напали и повалили сотрудника на землю, пытались отобрать у него автомат

В Бурятии продавец украла деньги и вермут из магазина
В Бурятии продавец украла деньги и вермут из магазина
Происшествия, 11.03.2020
После этого больше на рабочем месте женщина не появлялась
Читинец ограбил женщину на остановке
Читинец ограбил женщину на остановке
Происшествия, 11.03.2020
Оперативникам потребовалось 2 часа, чтобы задержать подозреваемого
В Иркутской области на пожаре погибли двое детей и их отец
В Иркутской области на пожаре погибли двое детей и их отец
Происшествия, 11.03.2020
Также на тушение пострадали трое пожарных
В нацпарке Бурятии вырубили лес на миллион рублей
В нацпарке Бурятии вырубили лес на миллион рублей
Происшествия, 11.03.2020
Нарушители скрылись с места происшествия
В Улан-Удэ неизвестные ночью вскрыли банкоматы
В Улан-Удэ неизвестные ночью вскрыли банкоматы
Происшествия, 11.03.2020
Однако мужчины не смогли украсть деньги, отмечают в МВД по Бурятии
В Бурятии джип попал под поезд
В Бурятии джип попал под поезд
Происшествия, 11.03.2020
Дорожный инцидент произошёл накануне
29 домов, детсад и школа в Улан-Удэ оставались без горячей воды
29 домов, детсад и школа в Улан-Удэ оставались без горячей воды
Происшествия, 11.03.2020
На Восточном произошла коммунальная авария

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^