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В Улан-Удэ мужчина украл сумку у пенсионеров

В Улан-Удэ мужчина украл сумку у пенсионеров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Они не поставили автомобиль на сигнализацию 

Вечером 3 марта супруги-пенсионеры приехали в детский сад в посёлке Аэропорт за внучкой. Пенсионер при выходе из машины забыл поставить её на сигнализацию.

Проходящий мимо 27-летний мужчина это заметил и украл сумку из салона, в которой находились: сотовый телефон, деньги, документы, банковские карты.

Позже подозреваемый снял с украденной карты деньги. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого. Украденное частично изъято. 

Возбуждены уголовные дела, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

кража
 
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