В Улан-Удэ мужчина украл сумку у пенсионеров



Вечером 3 марта супруги-пенсионеры приехали в детский сад в посёлке Аэропорт за внучкой. Пенсионер при выходе из машины забыл поставить её на сигнализацию.



Проходящий мимо 27-летний мужчина это заметил и украл сумку из салона, в которой находились: сотовый телефон, деньги, документы, банковские карты.



Позже подозреваемый снял с украденной карты деньги. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей.



Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого. Украденное частично изъято.



Возбуждены уголовные дела, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



