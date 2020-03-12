В Улан-Удэ мужчина украл сумку у пенсионеров

Они не поставили автомобиль на сигнализацию
Вечером 3 марта супруги-пенсионеры приехали в детский сад в посёлке Аэропорт за внучкой. Пенсионер при выходе из машины забыл поставить её на сигнализацию.
Проходящий мимо 27-летний мужчина это заметил и украл сумку из салона, в которой находились: сотовый телефон, деньги, документы, банковские карты.
Позже подозреваемый снял с украденной карты деньги. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей.
Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого. Украденное частично изъято.
Возбуждены уголовные дела, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
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