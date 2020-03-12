Стали известны некоторые подробности трагического пожара
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ на улице Хрустальная на пожаре в двухквартирном доме погибли четыре человека. Следователи начали доследственную проверку.
По предварительным данным, в 3-комнатной квартире, где произошло возгорание, проживал мужчина с сожительницей и их знакомый. 11 марта хозяин ушёл на рыбалку. Вернувшись обратно под вечер, он увидел, что сожительница и квартирант на кухне распивают спиртные напитки. Мужчина не стал пить с ними и лёг спать.
Через некоторое время он проснулся от едкого запаха дыма, вскочил с кровати и выбежал в подъезд, где находились пожарные, которые эвакуировали его. Во время тушения пожара в квартире обнаружены тела сожительницы и квартиранта, а также тела двух мужчин, проживавших в квартире этажом выше.
- В ходе осмотра места происшествия следователем со специалистами противопожарной службы предварительно установлено место, где находился очаг возгорания – в зале возле мебельного гарнитура рядом с электрической розеткой. Там же находился электрический чайник. В связи с чем, в настоящее время не исключается версия о возникновении возгорания в результате аварийной работы электрооборудования. Для установления точной причины пожара назначено пожарно-техническое исследование, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Также по данному факту проводятся другие необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Следователи разбираются в гибели 4 человек на пожаре в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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