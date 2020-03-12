Сейчас на месте пожара работают дознаватели
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером в Улан-Удэ произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном доме по улице Хрустальная.
На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горела одна из квартир на первом этаже. Пожарные, используя трёхколенную лестницу, спасли семерых человек со второго этажа здания, в том числе 5 детей. Самостоятельно эвакуировались 10 человек.
Огнём повреждена квартира на первом этаже, прогорело межэтажное перекрытие. Общая площадь пожара составила 9 квадратных метров.
В результате воздействия продуктов горения погибло 4 человека.
- Сегодня на месте работают дознаватели МЧС России и эксперты Испытательной пожарной лаборатории. Рассматриваются две основные версии возникновения пожара - аварийный режим работы электрооборудования и неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения, - сообщил начальник отдела дознания и административной практики Главного управления МЧС России по Бурятии Евгений Попов.
Всего на тушение было задействовано 19 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники.
Причиной трагического пожара в Улан-Удэ могла стать непотушенная сигарета
Происшествия, Фото:
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