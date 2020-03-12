На пожаре в Улан-Удэ погибли 4 человека

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пожар случился вчера вечером



Накануне, 11 марта, в 21:26 поступило сообщение о пожаре в Советском районе Улан-Удэ по улице Хрустальная.



По данным оперативных служб города, на пожаре погибли четыре человека.



Возгорание полностью было потушено в 23:30. На тушении пожара было задействовано 7 единиц техники, 24 человека личного состава. Подробности трагедии будут известны позднее.

