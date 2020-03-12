Пожар случился вчера вечером
Накануне, 11 марта, в 21:26 поступило сообщение о пожаре в Советском районе Улан-Удэ по улице Хрустальная.
По данным оперативных служб города, на пожаре погибли четыре человека.
Возгорание полностью было потушено в 23:30. На тушении пожара было задействовано 7 единиц техники, 24 человека личного состава. Подробности трагедии будут известны позднее.
На пожаре в Улан-Удэ погибли 4 человека
Происшествия, Фото:
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