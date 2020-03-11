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В Бурятии росгвардеец стрелял по напавшим на него мужчинам

В Бурятии росгвардеец стрелял по напавшим на него мужчинам
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пьяные мужчины напали и повалили сотрудника на землю, пытались отобрать у него автомат

11 марта ночью в городе Закаменск двое сотрудников вневедомственной охраны выехали в кафе, откуда поступил сигнал о нарушении общественного порядка пьяным посетителем.

Как сообщили в СУ СК РФ по Бурятии, по предварительным данным, 11 марта около 3 часов в Закаменске в кафе двое росгвардейцев производили задержание пьяного 30-летнего посетителя. Ранее поступал сигнал о нарушении мужчиной общественного порядка. На улице ему на выручку пришли трое нетрезвых приятелей. Вместе они напали и повалили одного сотрудника на землю, пытались завладеть его автоматом и угрожали расправой. Полицейскому вскоре удалось подняться на ноги. В связи с агрессивным поведением мужчин он принял решение применить табельное оружие и произвёл предупредительный выстрел из пистолета в воздух, который не подействовал на компанию. Тогда сотрудник произвёл выстрелы по ногам двух нападавших. Раненых отвезли в лечебное учреждение, где им оказывается врачебная помощь. 

По данному факту проводится сейчас доследственная проверка. 

- Для пресечения конфликта и предотвращения тяжких последствий сотрудники вневедомственной охраны, в соответствии с законом «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», применили табельное оружие. Впоследствии двое граждан были задержаны и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. Двум другим участникам конфликта оказана медицинская помощь в районной больнице, - пояснили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, в том числе, проверку правомерности применения сотрудниками огнестрельного оружия», отметили в СУ СК РФ по республике.

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