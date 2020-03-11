В Бурятии продавец украла деньги и вермут из магазина

После этого больше на рабочем месте женщина не появлялась



Иволгинским районным судом Бурятии вынесен обвинительный приговор в отношении женщины - продавца в магазине «Продукты». Воспользовавшись свободным доступом к кассовому аппарату, она украла из торговой точки деньги. Кроме того, она, проникнув в нерабочее время в магазин, стащила бутылку вермута. После этого больше на рабочем месте женщина не появлялась.



На суде жительница Бурятии вину полностью признала, в содеянном раскаялась.



- Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, в порядке ст. 73 ч.1 УК РФ наказание считается условным. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшей, с осуждённой взыскан ущерб, причинённый преступлением, - сообщили в пресс-службе суда.



Приговор суда сторонами не обжалован, вступил в законную силу.

