Читинец ограбил женщину на остановке

Оперативникам потребовалось 2 часа, чтобы задержать подозреваемого
10 марта в Чите жительница посёлка Горный обратилась в полицию. Она сообщила, что её ограбили, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Потерпевшая по личным делам приехала в краевую столицу. На автобусной остановке к ней подошёл пьяный мужчина, вытащил из кармана её куртки сотовый телефон «Хонор» и ушёл.
По приметам сотрудники полиции составили ориентировку на предполагаемого преступника. Оперативникам потребовалось 2 часа, чтобы задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 62-летний читинец. Смартфон у него изъят.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж».
Оперативникам потребовалось 2 часа, чтобы задержать подозреваемого
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