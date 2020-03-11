Читинец ограбил женщину на остановке



Потерпевшая по личным делам приехала в краевую столицу. На автобусной остановке к ней подошёл пьяный мужчина, вытащил из кармана её куртки сотовый телефон «Хонор» и ушёл.



По приметам сотрудники полиции составили ориентировку на предполагаемого преступника. Оперативникам потребовалось 2 часа, чтобы задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 62-летний читинец. Смартфон у него изъят.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж».





10 марта в Чите жительница посёлка Горный обратилась в полицию. Она сообщила, что её ограбили, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.