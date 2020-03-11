В Иркутской области на пожаре погибли двое детей и их отец

Также на тушение пострадали трое пожарныхМинувшей ночью в 2 часа 15 минут очевидцы сообщили о пожаре, произошедшем в жилом 2-х этажном доме в посёлке Маркова Иркутского района Иркутской области.Когда на место прибыли первые пожарные подразделения дом находился в огне, произошло частичное обрушение кровли. Из него самостоятельно удалось эвакуироваться четырём жильцам, в том числе двоим детям.Хозяйка сообщила пожарным, что внутри находятся ещё трое: дети восьми и десяти лет и их 62-летний отец.Позже огнеборцы обнаружили их погибшими внутри дома.Пожар был ликвидирован в течение часа. Огнём уничтожена кровля дома, повреждён первый этаж, выгорела надворная постройка. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. Его быстрому распространению способствовал сильный ветер. В ликвидации пожара было задействовано 29 человек, 10 единиц техники.- Во взаимодействии с органами местного самоуправления в течение нескольких лет проводится работа по внедрению систем раннего обнаружения пожара в местах проживания многодетных семей и социально незащищённых граждан. В Марковском муниципальном образовании более 70 мест, где были установлены пожарные извещатели, в том числе и в этом доме. Датчик, установленный здесь в прошлом году и проверенный на работоспособность комиссией в январе текущего года, к сожалению, в феврале был отключён жильцами из-за периодических сработок. Задымление в доме заметила одна из женщин, которая не спала, но вовремя эвакуироваться удалось не всем, - рассказал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.Сейчас с родственниками погибших работают психологи. Проводится доследственная проверка, уточняются все обстоятельства, предшествующие пожару.По предварительным данным, его причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.В ходе тушения пожара произошёл обвал потолочного перекрытия, в результате которого пострадали трое пожарных. Они были доставлены в больницу для обследования, двое из них были отпущены домой. Состояние всех оценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.