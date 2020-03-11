В Иркутской области на пожаре погибли двое детей и их отец

Также на тушение пострадали трое пожарных
Минувшей ночью в 2 часа 15 минут очевидцы сообщили о пожаре, произошедшем в жилом 2-х этажном доме в посёлке Маркова Иркутского района Иркутской области.
Когда на место прибыли первые пожарные подразделения дом находился в огне, произошло частичное обрушение кровли. Из него самостоятельно удалось эвакуироваться четырём жильцам, в том числе двоим детям.
Хозяйка сообщила пожарным, что внутри находятся ещё трое: дети восьми и десяти лет и их 62-летний отец.
Позже огнеборцы обнаружили их погибшими внутри дома.
Пожар был ликвидирован в течение часа. Огнём уничтожена кровля дома, повреждён первый этаж, выгорела надворная постройка. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. Его быстрому распространению способствовал сильный ветер. В ликвидации пожара было задействовано 29 человек, 10 единиц техники.
- Во взаимодействии с органами местного самоуправления в течение нескольких лет проводится работа по внедрению систем раннего обнаружения пожара в местах проживания многодетных семей и социально незащищённых граждан. В Марковском муниципальном образовании более 70 мест, где были установлены пожарные извещатели, в том числе и в этом доме. Датчик, установленный здесь в прошлом году и проверенный на работоспособность комиссией в январе текущего года, к сожалению, в феврале был отключён жильцами из-за периодических сработок. Задымление в доме заметила одна из женщин, которая не спала, но вовремя эвакуироваться удалось не всем, - рассказал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.
Сейчас с родственниками погибших работают психологи. Проводится доследственная проверка, уточняются все обстоятельства, предшествующие пожару.
По предварительным данным, его причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
В ходе тушения пожара произошёл обвал потолочного перекрытия, в результате которого пострадали трое пожарных. Они были доставлены в больницу для обследования, двое из них были отпущены домой. Состояние всех оценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области на пожаре погибли двое детей и их отец
Происшествия, Фото: