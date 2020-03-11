Нарушители скрылись с места происшествия
Вечером 5 марта в лесу Зун-Муринского инспекторского участка национального парка «Тункинский» обнаружена незаконная рубка, сумма ущерба оставила 1 009 823 рубля.
Госинспектора Кыренского инспекторского участка в ходе патрулирования обнаружили незаконную рубку лесных насаждений в местности Торского бора. На месте происшествия обнаружен грузовой автомобиль с прицепом и древесина.
По версии госинспекторов, нарушители скрылись с места происшествия, незаконно заготовив 35 м3 древесины.
Сотрудниками национального парка составлен акт о лесонарушении. Материалы по данной незаконной рубке переданы в полицию для установления нарушителя и принятия правового решения, сообщили в пресс-службе нацпарка.
В нацпарке Бурятии вырубили лес на миллион рублей
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Однако мужчины не смогли украсть деньги, отмечают в МВД по Бурятии
Дорожный инцидент произошёл накануне
На Восточном произошла коммунальная авария
Тушу животного обнаружили сотрудники ДПС
Подозреваемый - житель города Свирска
Об инциденте стало известно рано утром
Он проник в дом женщины, когда та была в гостях
Происшествия, 09.03.2020
Страж порядка ударил педагога в лицо и таскал женщину за волосы
Происшествия, 09.03.2020
Легковушка врезалась в отбойник
ДТП произошло сегодня вечером
Пожар произошёл в гаражном боксе
Пострадавшего пешехода госпитализировали в медучреждение
Он потратил средства на собственные нужды
Происшествия, 07.03.2020
Мать ребёнка знала о насилии, но молчала
Происшествия, 07.03.2020
Фургон занесло на скользкой дороге