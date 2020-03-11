В нацпарке Бурятии вырубили лес на миллион рублей

Нарушители скрылись с места происшествия



Вечером 5 марта в лесу Зун-Муринского инспекторского участка национального парка «Тункинский» обнаружена незаконная рубка, сумма ущерба оставила 1 009 823 рубля.



Госинспектора Кыренского инспекторского участка в ходе патрулирования обнаружили незаконную рубку лесных насаждений в местности Торского бора. На месте происшествия обнаружен грузовой автомобиль с прицепом и древесина.



По версии госинспекторов, нарушители скрылись с места происшествия, незаконно заготовив 35 м3 древесины.



Сотрудниками национального парка составлен акт о лесонарушении. Материалы по данной незаконной рубке переданы в полицию для установления нарушителя и принятия правового решения, сообщили в пресс-службе нацпарка.





