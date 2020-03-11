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В нацпарке Бурятии вырубили лес на миллион рублей

В нацпарке Бурятии вырубили лес на миллион рублей
Происшествия,  Фото:пресс-служба нацпарка
Нарушители скрылись с места происшествия

Вечером 5 марта в лесу Зун-Муринского инспекторского участка национального парка «Тункинский» обнаружена незаконная рубка, сумма ущерба оставила 1 009 823 рубля.

Госинспектора Кыренского инспекторского участка в ходе патрулирования обнаружили незаконную рубку лесных насаждений в местности Торского бора. На месте происшествия обнаружен грузовой автомобиль с прицепом и древесина.

По версии госинспекторов, нарушители скрылись с места происшествия, незаконно заготовив 35 м3 древесины.

Сотрудниками национального парка составлен акт о лесонарушении. Материалы по данной незаконной рубке переданы в полицию для установления нарушителя и принятия правового решения, сообщили в пресс-службе нацпарка. 


черные лесорубы
 
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