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В Улан-Удэ неизвестные ночью вскрыли банкоматы

В Улан-Удэ неизвестные ночью вскрыли банкоматы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Однако мужчины не смогли украсть деньги, отмечают в МВД по Бурятии

В ночь со вторника на среду в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило заявление от сотрудника одного из банков о том, что неизвестные пытались похитить деньги из терминала и банкоматов одного из филиалов.

Злоумышленники скрылись до прибытия сотрудников ЧОП.

Возбуждено уголовное дело.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей подозреваемых и их задержание, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД России по Бурятии.

Также полиция просит всех, кто располагает информацией о происшествии, обратиться в полицию по телефонам: 43-02-02, 102 или 112.

Известно, что неизвестные вскрыли банкоматы «Сбербанка» в филиале по улице Ключевской. 
кража
 
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