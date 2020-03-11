Однако мужчины не смогли украсть деньги, отмечают в МВД по Бурятии
В ночь со вторника на среду в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило заявление от сотрудника одного из банков о том, что неизвестные пытались похитить деньги из терминала и банкоматов одного из филиалов.
Злоумышленники скрылись до прибытия сотрудников ЧОП.
Возбуждено уголовное дело.
- В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей подозреваемых и их задержание, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД России по Бурятии.
Также полиция просит всех, кто располагает информацией о происшествии, обратиться в полицию по телефонам: 43-02-02, 102 или 112.
Известно, что неизвестные вскрыли банкоматы «Сбербанка» в филиале по улице Ключевской.
В Улан-Удэ неизвестные ночью вскрыли банкоматы
Происшествия, Фото:
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