В Улан-Удэ неизвестные ночью вскрыли банкоматы

Однако мужчины не смогли украсть деньги, отмечают в МВД по Бурятии



В ночь со вторника на среду в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило заявление от сотрудника одного из банков о том, что неизвестные пытались похитить деньги из терминала и банкоматов одного из филиалов.



Злоумышленники скрылись до прибытия сотрудников ЧОП.



Возбуждено уголовное дело.



- В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей подозреваемых и их задержание, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД России по Бурятии.



Также полиция просит всех, кто располагает информацией о происшествии, обратиться в полицию по телефонам: 43-02-02, 102 или 112.



Известно, что неизвестные вскрыли банкоматы «Сбербанка» в филиале по улице Ключевской.

