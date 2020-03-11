 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Марта

10 Марта

Популярное

В Бурятии джип попал под поезд

В Бурятии джип попал под поезд
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Дорожный инцидент произошёл накануне

Накануне, 10 марта, в четыре часа дня на регулируемом неохраняемом железнодорожном переезде участка Дабан-Гоуджекит Восточно-Сибирской железной дороги произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель внедорожника «Jeep» выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

По предварительным данным пострадавших в результате ДТП нет.

На график движения пассажирских поездов дорожно-транспортное происшествие не повлияло, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
ДТП ВСЖД
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии джип попал под поезд
В Бурятии джип попал под поезд
Происшествия, 11.03.2020
Дорожный инцидент произошёл накануне
29 домов, детсад и школа в Улан-Удэ оставались без горячей воды
29 домов, детсад и школа в Улан-Удэ оставались без горячей воды
Происшествия, 11.03.2020
На Восточном произошла коммунальная авария
В Забайкалье мужчина подстрелил краснокнижную антилопу
В Забайкалье мужчина подстрелил краснокнижную антилопу
Происшествия, 10.03.2020
Тушу животного обнаружили сотрудники ДПС
В Улан-Удэ неизвестные сломали 5 светофоров
В Улан-Удэ неизвестные сломали 5 светофоров
Происшествия, 10.03.2020
Об инциденте стало известно рано утром
В Забайкалье мужчина обокрал односельчанку 8 марта
В Забайкалье мужчина обокрал односельчанку 8 марта
Происшествия, 10.03.2020
Он проник в дом женщины, когда та была в гостях
В Забайкалье полицейский из Бурятии избил учительницу из-за шариков
В Забайкалье полицейский из Бурятии избил учительницу из-за шариков
Происшествия, 09.03.2020
Страж порядка ударил педагога в лицо и таскал женщину за волосы
В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Субару»
В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Субару»
Происшествия, 08.03.2020
ДТП произошло сегодня вечером
В Северобайкальске потушили крупный пожар
В Северобайкальске потушили крупный пожар
Происшествия, 08.03.2020
Пожар произошёл в гаражном боксе
В Улан-Удэ на «зебре» сбили мужчину
В Улан-Удэ на «зебре» сбили мужчину
Происшествия, 08.03.2020
Пострадавшего пешехода госпитализировали в медучреждение
В Чите мужчина украл у подруги деньги
В Чите мужчина украл у подруги деньги
Происшествия, 08.03.2020
Он потратил средства на собственные нужды

В Улан-Удэ фургон врезался в стоявший «Ипсум»
В Улан-Удэ фургон врезался в стоявший «Ипсум»
Происшествия, 07.03.2020
Фургон занесло на скользкой дороге
Улан-удэнец без страховки устроил ДТП с ущербом в 100 тысяч
Улан-удэнец без страховки устроил ДТП с ущербом в 100 тысяч
Происшествия, 07.03.2020
«Тойота Камри», в которую врезался автомобиль, оказалась не на ходу

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^