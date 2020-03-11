Дорожный инцидент произошёл накануне
Накануне, 10 марта, в четыре часа дня на регулируемом неохраняемом железнодорожном переезде участка Дабан-Гоуджекит Восточно-Сибирской железной дороги произошло дорожно-транспортное происшествие.
Водитель внедорожника «Jeep» выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.
По предварительным данным пострадавших в результате ДТП нет.
На график движения пассажирских поездов дорожно-транспортное происшествие не повлияло, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
В Бурятии джип попал под поезд
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 11.03.2020
Дорожный инцидент произошёл накануне
Происшествия, 11.03.2020
На Восточном произошла коммунальная авария
Тушу животного обнаружили сотрудники ДПС
Подозреваемый - житель города Свирска
Об инциденте стало известно рано утром
Он проник в дом женщины, когда та была в гостях
Происшествия, 09.03.2020
Страж порядка ударил педагога в лицо и таскал женщину за волосы
Происшествия, 09.03.2020
Легковушка врезалась в отбойник
ДТП произошло сегодня вечером
Пожар произошёл в гаражном боксе
Пострадавшего пешехода госпитализировали в медучреждение
Он потратил средства на собственные нужды
Мать ребёнка знала о насилии, но молчала
Фургон занесло на скользкой дороге
«Тойота Камри», в которую врезался автомобиль, оказалась не на ходу