В Бурятии джип попал под поезд

Дорожный инцидент произошёл накануне



Накануне, 10 марта, в четыре часа дня на регулируемом неохраняемом железнодорожном переезде участка Дабан-Гоуджекит Восточно-Сибирской железной дороги произошло дорожно-транспортное происшествие.



Водитель внедорожника «Jeep» выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.



По предварительным данным пострадавших в результате ДТП нет.



На график движения пассажирских поездов дорожно-транспортное происшествие не повлияло, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

