На Восточном произошла коммунальная авария
Накануне, 10 марта, в 23:20 произошла коммунальная авария в микрорайоне Восточный в Улан-Удэ.
Из-за неполадки отключили от горячего водоснабжения у потребителей 29 многоквартирных домов: ул. Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ул. Камова, 1, 3, 5, 9, ул. Туполева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ул. Чкалова, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, ул. Микояна, 1, 3, 5, 7, детский сад № 87 «Улыбка», школа № 7, ТЦ «Авиатор».
Сегодня в половине шестого утра авария устранена, горячее водоснабжение восстановлено. Время отключения составило более шести часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
29 домов, детсад и школа в Улан-Удэ оставались без горячей воды
Происшествия, Фото:
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