 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Марта

10 Марта

Популярное

29 домов, детсад и школа в Улан-Удэ оставались без горячей воды

29 домов, детсад и школа в Улан-Удэ оставались без горячей воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На Восточном произошла коммунальная авария

Накануне, 10 марта, в 23:20 произошла коммунальная авария в микрорайоне Восточный в Улан-Удэ.

Из-за неполадки отключили от горячего водоснабжения у потребителей 29 многоквартирных домов: ул. Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ул. Камова, 1, 3, 5, 9, ул. Туполева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ул. Чкалова, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, ул. Микояна, 1, 3, 5, 7, детский сад № 87 «Улыбка», школа № 7, ТЦ «Авиатор».

Сегодня в половине шестого утра авария устранена, горячее водоснабжение восстановлено. Время отключения составило более шести часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
отключение воды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

29 домов, детсад и школа в Улан-Удэ оставались без горячей воды
29 домов, детсад и школа в Улан-Удэ оставались без горячей воды
Происшествия, 11.03.2020
На Восточном произошла коммунальная авария
В Забайкалье мужчина подстрелил краснокнижную антилопу
В Забайкалье мужчина подстрелил краснокнижную антилопу
Происшествия, 10.03.2020
Тушу животного обнаружили сотрудники ДПС
В Улан-Удэ неизвестные сломали 5 светофоров
В Улан-Удэ неизвестные сломали 5 светофоров
Происшествия, 10.03.2020
Об инциденте стало известно рано утром
В Забайкалье мужчина обокрал односельчанку 8 марта
В Забайкалье мужчина обокрал односельчанку 8 марта
Происшествия, 10.03.2020
Он проник в дом женщины, когда та была в гостях
В Забайкалье полицейский из Бурятии избил учительницу из-за шариков
В Забайкалье полицейский из Бурятии избил учительницу из-за шариков
Происшествия, 09.03.2020
Страж порядка ударил педагога в лицо и таскал женщину за волосы
В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Субару»
В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Субару»
Происшествия, 08.03.2020
ДТП произошло сегодня вечером
В Северобайкальске потушили крупный пожар
В Северобайкальске потушили крупный пожар
Происшествия, 08.03.2020
Пожар произошёл в гаражном боксе
В Улан-Удэ на «зебре» сбили мужчину
В Улан-Удэ на «зебре» сбили мужчину
Происшествия, 08.03.2020
Пострадавшего пешехода госпитализировали в медучреждение
В Чите мужчина украл у подруги деньги
В Чите мужчина украл у подруги деньги
Происшествия, 08.03.2020
Он потратил средства на собственные нужды

В Улан-Удэ фургон врезался в стоявший «Ипсум»
В Улан-Удэ фургон врезался в стоявший «Ипсум»
Происшествия, 07.03.2020
Фургон занесло на скользкой дороге
Улан-удэнец без страховки устроил ДТП с ущербом в 100 тысяч
Улан-удэнец без страховки устроил ДТП с ущербом в 100 тысяч
Происшествия, 07.03.2020
«Тойота Камри», в которую врезался автомобиль, оказалась не на ходу
В Улан-Удэ риэлторы продают «воздух» вместо земли
В Улан-Удэ риэлторы продают «воздух» вместо земли
Происшествия, 07.03.2020
Люди уже отдают деньги за участки, на которых строиться будет нельзя

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^