В Забайкалье мужчина подстрелил краснокнижную антилопу



Вечером сотрудники ДПС Оловяннинского района Забайкальского края недалеко от села Аренда остановили для досмотра автомобиль «Тойота-Хай Люкс». Машиной управлял 32-летний житель Балея. При досмотре в салоне была обнаружена туша монгольской антилопы, занесённой в Красную книгу России.





У задержанного изъяты машина, карабин СКС, шесть патронов, туша животного.



- В отношении гражданина подразделением дознания ОМВД России по Оловяннинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства, в отношении зверей, охота на которых полностью запрещена», - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



Санкция статьи предусматривает штраф в размере до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.



Подозреваемый допрошен, от него получены признательные показания. Проводится расследование.



