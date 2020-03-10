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В Забайкалье мужчина подстрелил краснокнижную антилопу

В Забайкалье мужчина подстрелил краснокнижную антилопу
Происшествия, 
Тушу животного обнаружили сотрудники ДПС 

Вечером сотрудники ДПС Оловяннинского района Забайкальского края недалеко от села Аренда остановили для досмотра автомобиль «Тойота-Хай Люкс». Машиной управлял 32-летний житель Балея. При досмотре в салоне была обнаружена туша монгольской антилопы, занесённой в Красную книгу России. 

У задержанного изъяты машина, карабин СКС, шесть патронов, туша животного.

- В отношении гражданина подразделением дознания ОМВД России по Оловяннинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства, в отношении зверей, охота на которых полностью запрещена», - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю. 
 
Санкция статьи предусматривает штраф в размере до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Подозреваемый допрошен, от него получены признательные показания. Проводится расследование. 

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