В Улан-Удэ неизвестные сломали 5 светофоров





- Сообщение о неисправности светофорного оборудования поступило в дежурную службу МБУ «Горсвет» в 6.00. В 6.45 на место прибыла дежурная бригада. На данный момент ведутся ремонтные работы, - сообщили в управлении по информационной политике.

На каждом из таких объектов установлен модем. Информация через интернет поступает на пульт управления, по сигналу сразу же выезжает аварийная группа. На месте специалисты оценивают характер неисправности и производят необходимые ремонтные работы.









Сегодня ночью в микрорайоне Загорск в Улан-Удэ были повреждены 5 светофоров на двух перекрёстках. Так на пересечении улиц Столичная и Гарнаева неизвестные сломали два пешеходных и один транспортный светофоры. Также повреждено оборудование по улице Хоринской, вблизи автомобильной заправочной станции БРК.В мэрии напоминают, что на светофорах города установлена автоматическая система управления дорожного движения (АСУДД). «Умное оборудование» мониторит работу светофоров, обеспечивающих безопасность движения на главных дорогах города.height="800" />