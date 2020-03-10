 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Марта

09 Марта

Популярное

В Улан-Удэ неизвестные сломали 5 светофоров

В Улан-Удэ неизвестные сломали 5 светофоров
Происшествия,  Фото:Управление по информационной политике
Об инциденте стало известно рано утром

Сегодня ночью в микрорайоне Загорск в Улан-Удэ были повреждены 5 светофоров на двух перекрёстках. Так на пересечении улиц Столичная и Гарнаева неизвестные сломали два пешеходных и один транспортный светофоры. Также повреждено оборудование по улице Хоринской, вблизи автомобильной заправочной станции БРК.


- Сообщение о неисправности светофорного оборудования поступило в дежурную службу МБУ «Горсвет» в 6.00. В 6.45 на место прибыла дежурная бригада. На данный момент ведутся ремонтные работы, - сообщили в управлении по информационной политике.

В мэрии напоминают, что на светофорах города установлена автоматическая система управления дорожного движения (АСУДД). «Умное оборудование» мониторит работу светофоров, обеспечивающих безопасность движения на главных дорогах города.

На каждом из таких объектов установлен модем. Информация через интернет поступает на пульт управления, по сигналу сразу же выезжает аварийная группа. На месте специалисты оценивают характер неисправности и производят необходимые ремонтные работы.



height="800" />
светофоры
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ неизвестные сломали 5 светофоров
В Улан-Удэ неизвестные сломали 5 светофоров
Происшествия, 10.03.2020
Об инциденте стало известно рано утром
В Забайкалье мужчина обокрал односельчанку 8 марта
В Забайкалье мужчина обокрал односельчанку 8 марта
Происшествия, 10.03.2020
Он проник в дом женщины, когда та была в гостях
В Забайкалье полицейский из Бурятии избил учительницу из-за шариков
В Забайкалье полицейский из Бурятии избил учительницу из-за шариков
Происшествия, 09.03.2020
Страж порядка ударил педагога в лицо и таскал женщину за волосы
В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Субару»
В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Субару»
Происшествия, 08.03.2020
ДТП произошло сегодня вечером
В Северобайкальске потушили крупный пожар
В Северобайкальске потушили крупный пожар
Происшествия, 08.03.2020
Пожар произошёл в гаражном боксе
В Улан-Удэ на «зебре» сбили мужчину
В Улан-Удэ на «зебре» сбили мужчину
Происшествия, 08.03.2020
Пострадавшего пешехода госпитализировали в медучреждение
В Чите мужчина украл у подруги деньги
В Чите мужчина украл у подруги деньги
Происшествия, 08.03.2020
Он потратил средства на собственные нужды

В Улан-Удэ фургон врезался в стоявший «Ипсум»
В Улан-Удэ фургон врезался в стоявший «Ипсум»
Происшествия, 07.03.2020
Фургон занесло на скользкой дороге
Улан-удэнец без страховки устроил ДТП с ущербом в 100 тысяч
Улан-удэнец без страховки устроил ДТП с ущербом в 100 тысяч
Происшествия, 07.03.2020
«Тойота Камри», в которую врезался автомобиль, оказалась не на ходу
В Улан-Удэ риэлторы продают «воздух» вместо земли
В Улан-Удэ риэлторы продают «воздух» вместо земли
Происшествия, 07.03.2020
Люди уже отдают деньги за участки, на которых строиться будет нельзя
В Улан-Удэ в сгоревшем доме нашли тело женщины
В Улан-Удэ в сгоревшем доме нашли тело женщины
Происшествия, 07.03.2020
Ещё одного мужчину удалось спасти
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Иркутской области
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Иркутской области
Происшествия, 07.03.2020
Погибли водитель и две пассажирки «Лады»

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^