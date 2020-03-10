В аэропорту Иркутска мужчина украл телефон у жительницы Казани

Подозреваемый - житель города Свирска
В дежурную часть транспортной полиции Иркутска поступило заявление от жительницы Казани о том, что в здании аэропорта у неё был украден мобильный телефон «IPhone XS MAX».
Полицейским удалось установить подозреваемого, им оказался пассажир авиарейса «Иркутск-Москва» - 30-летний житель города Свирска.
По прибытии авиарейса в аэропорт Домодедово мужчина был задержан, а украденный телефон изъят.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Подозреваемый - житель города Свирска
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