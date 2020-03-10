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В Забайкалье мужчина обокрал односельчанку 8 марта

В Забайкалье мужчина обокрал односельчанку 8 марта
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он проник в дом женщины, когда та была в гостях 

В Петровск-Забайкальском районе по «горячим следам» задержали подозреваемого в хищении из дома ценных вещей.

В минувший понедельник в полицию Петровск-Забайкальского района обратилась 54-летняя местная жительница. Она рассказала, что из её дома были украдены тюнер и музыкальная колонка. Кража произошла 8 марта, когда потерпевшая находилась в гостях. Преступнику удалось проникнуть в дом, взломав дверь.

Позже оперативникам поступила информация о возможной причастности к преступлению одного из местных жителей. Полицейские выяснили, где находится подозреваемый, он был задержан. 

Злоумышленником оказался 49-летний ранее судимый местный житель. Украденное он хранил у себя дома. Тюнер и музыкальная колонка были изъяты и возвращены заявительнице. 

Сейчас подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.  

кража
 
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