В Забайкалье мужчина обокрал односельчанку 8 марта



В Петровск-Забайкальском районе по «горячим следам» задержали подозреваемого в хищении из дома ценных вещей.



В минувший понедельник в полицию Петровск-Забайкальского района обратилась 54-летняя местная жительница. Она рассказала, что из её дома были украдены тюнер и музыкальная колонка. Кража произошла 8 марта, когда потерпевшая находилась в гостях. Преступнику удалось проникнуть в дом, взломав дверь.



Позже оперативникам поступила информация о возможной причастности к преступлению одного из местных жителей. Полицейские выяснили, где находится подозреваемый, он был задержан.



Злоумышленником оказался 49-летний ранее судимый местный житель. Украденное он хранил у себя дома. Тюнер и музыкальная колонка были изъяты и возвращены заявительнице.



Сейчас подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



