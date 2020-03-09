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На трассе в Бурятии в ДТП пострадали два человека

На трассе в Бурятии в ДТП пострадали два человека
Происшествия,  Фото:03.mchs.gov.ru
Легковушка врезалась в отбойник

Накануне, 8 марта, около шести часов вечера произошло ДТП в Заиграевском районе Бурятии на региональной автомобильной дороге «Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск». Здесь легковой автомобиль врезался в отбойник.

На место были направлены подразделения экстренных служб: МЧС России, Центр медицины катастроф, Улан-Удэнская ПСС, ГИБДД.

- Совместными усилиями сотрудников пожарно-спасательной части № 5 и ГИБДД была произведена деблокировка 2 пострадавших, они переданы врачам медицины катастроф, - сообщает МЧС по Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ в ДТП пострадал мужчина, переходивший дорогу по «зебре». 
ДТП
 
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