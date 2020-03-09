На трассе в Бурятии в ДТП пострадали два человека

Легковушка врезалась в отбойник
Накануне, 8 марта, около шести часов вечера произошло ДТП в Заиграевском районе Бурятии на региональной автомобильной дороге «Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск». Здесь легковой автомобиль врезался в отбойник.
На место были направлены подразделения экстренных служб: МЧС России, Центр медицины катастроф, Улан-Удэнская ПСС, ГИБДД.
- Совместными усилиями сотрудников пожарно-спасательной части № 5 и ГИБДД была произведена деблокировка 2 пострадавших, они переданы врачам медицины катастроф, - сообщает МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ в ДТП пострадал мужчина, переходивший дорогу по «зебре».
Легковушка врезалась в отбойник
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