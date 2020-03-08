В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Субару»

ДТП произошло сегодня вечером
Сегодня около 21.00 на улице Мокрова в Улан-Удэ произошло ДТП.
Автомобиль «Toyota Prius» выезжал со стороны улицы Жердева, поворачивая налево, и столкнулся с машиной «Subaru Forester», за рулём которой находилась девушка. Пострадавших в результате аварии нет.
Как отмечают свидетели, виновник ДТП – мужчина. По словам очевидцев, участники происшествия пошутили, что мужчина таким образом «поздравил» девушек, находившихся в «Subaru Forester», с 8 марта.
ДТП произошло сегодня вечером
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