Пожар произошёл в гаражном боксе
Сегодня в 15:15 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о загорании гаражного бокса в Северобайкальске. Через пару минут первые пожарно-спасательные подразделения были уже на месте. В это время горело строение на значительной площади. К месту пожара были направлены дополнительные силы и средства.
- Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев, пожар удалось локализовать в 16.05, ещё через 20 минут открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 1000 кв.м. В результате пожара пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Всего на реагирование было задействовано 4 единицы техники и 12 человек личного состава.
Причина пожара устанавливается дознавателями ГУ МЧС России по республике.
В Северобайкальске потушили крупный пожар
Происшествия, Фото:
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