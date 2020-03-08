В Северобайкальске потушили крупный пожар

Сегодня в 15:15 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о загорании гаражного бокса в Северобайкальске. Через пару минут первые пожарно-спасательные подразделения были уже на месте. В это время горело строение на значительной площади. К месту пожара были направлены дополнительные силы и средства.- Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев, пожар удалось локализовать в 16.05, ещё через 20 минут открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 1000 кв.м. В результате пожара пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.Всего на реагирование было задействовано 4 единицы техники и 12 человек личного состава.Причина пожара устанавливается дознавателями ГУ МЧС России по республике.