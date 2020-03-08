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В Чите мужчина украл у подруги деньги

В Чите мужчина украл у подруги деньги
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он потратил средства на собственные нужды

В начале марта в отдел полиции в Чите поступило заявление 43-летней читинки о хищении с её банковской карты 23 тысяч рублей. Потерпевшая сообщила, что кража могла быть совершена в течение 10 дней.

Выяснилось, что в один из этих дней горожанка отдыхала в компании своих знакомых. Во время застолья она давала банковскую карту своему приятелю для покупки спиртного, сообщив пин-код. Через несколько дней она обнаружила, что карта отсутствует, а со счёта украдены средства.

Позже был установлен подозреваемый, им оказался один из гостей. От него получены признательные показания. Украденные деньги 40-летний злоумышленник потратил на собственные нужды.

По факту кражи с банковского счёта возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
кража
 
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